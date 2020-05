Oppermachtige Van der Poel wint container cup maar verliest van Van Aert in het fietsen

Mathieu van der Poel kwam, zag en overwon. Tijdens de laatste aflevering van ‘De container cup’ degradeerde de enige Nederlandse deelnemer de crème de la crème van de Belgische sportwereld tot figuranten. Lopen, roeien, golfen, schieten… Van der Poel kan nu ook officieel alles. Gelukkig is de koers nog van ons, met dank aan Wout van Aert.

De container cup, de zevenkamp in een zeecontainer op VIER die Vlaanderen vijf weken in de ban hield, heeft woensdagavond zijn laatste geheimen prijs gegeven. In een zinderende finale blies Mathieu van der Poel (25) de toptijd van Greg Van Avermaet genadeloos van de tabellen. De wereldkampioen veldrijden liep, klom, golfde, roeide, schoot, tilde en fietste uiteindelijk een halve minuut sneller dan de olympisch kampioen wielrennen. Een eeuwigheid naar ‘container cup-normen’. De rest van het peloton Belgische topsporters staat al helemaal niet op de foto. Het is nu ook officieel: Mathieu van der Poel kan alles.

Video: VIER

Opvallend: Van der Poel was in geen enkel van de zeven disciplines van De container cup de allerbeste, maar toonde zich veruit de meest constante van alle 32 deelnemers. Nooit een zwak moment, in tegenstelling tot zijn concurrenten. Om het vervolgens af te maken in de drie kilometer fietsen. De Nederlander boog zich over de spinning fiets en duwde op de pedalen tot het kwijl over zijn stuur liep. ‘Of ik diep ben gegaan? Ik hoop dat het een retorische vraag is. Ik haalde op het einde een hartslag van 195. Dit was echt zoals toen ik vorig jaar de Amstel Gold Race won. Ik had zelfs niet meer door dat de camera’s aan het draaien waren. Op dat moment kwam de winnaar in mij naar boven. Ik ben blij dat ik toch niet voor niets zo diep ben gegaan.’ Van der Poel gaf toe dat hij de competitie had gemist. ‘Toen ik thuis vertrok had ik echt het gevoel dat ik anders heb als ik naar een wedstrijd vertrek. Ik was zelfs zenuwachtiger dan anders omdat het grote onbekende wachtte. Ik vind het wel bijzonder dat ik heb gewonnen. Bedankt dat ik als Nederlander mocht meedoen.’

De koers is van ons

Oranje boven in De container cup, maar de koers blijft gelukkig van ons. Met dank aan Wout van Aert. In het eindklassement kwam Van Aert niet in de buurt van zijn eeuwige rivaal, maar op de spinning fiets toonde de Belgisch kampioen tijdrijden waarom hij door Tom Dumoulin de koning van het vermogen trappen wordt genoemd. De 25-jarige renner van Team Jumbo-Visma begon meteen aan 500 Watt en zou daar nooit meer onder gaan. ‘Ik wist dat ik dat wattage vier minuten zou kunnen volhouden’, verklaarde Van Aert, wiens hartslagmeter in het slot 205 aanduidde. ‘Lang geleden dat ik dat nog heb gehaald. En het is ook lang geleden dat ik Mathieu nog eens op de fiets heb kunnen kloppen.’

Video: VIER

Van Aert deed uiteindelijk tien seconden minder lang over de drie kilometer dan Van der Poel. ‘Mijn ouders zeggen me vaak: al een geluk dat je goed met de fiets kan rijden. En dat heb ik vandaag nog eens bewezen. Je kan beter in één ding echt uitblinken dan in verschillende disciplines een beetje goed zijn. Bij deze is het debacle van de virtuele Ronde van Vlaanderen (Van Aert werd er kansloos achtste, red.) rechtgezet. Als je ziet welke renners ik hier klop, dan geeft dat wel vertrouwen voor de toekomst.’

De container cup werd trouwens een echte triomftocht voor de coureurs want het volledige podium wordt bezet door wielrenners.

Hanne Claes eindwinnaar bij de vrouwen

Bij de vrouwen stond er in de container geen maat op Hanne Claes. De 28-jarige hordeloopster en Belgian Cheetah had in de compacte zevenkamp uiteindelijk een voorsprong van 22 seconden op eerste achtervolgster Jolien D’Hoore en liet onder meer ook de mannen Pieter Timmers en Hans Vanaken achter zich.

Foto: BELGA

‘Het is maar televisie, maar ik ben toch fier op mezelf als ik zie welke grote namen ik allemaal heb geklopt’, zegt de blonde sprintster. ‘Ik had het ook helemaal niet verwacht want er zat eigenlijk geen enkele proef bij die mij echt lag. Nee, ook het lopen niet. Want zelfs op training lopen wij nooit verder dan 500 meter. Ik heb helemaal geen uithoudingsvermogen en mijn spieren zijn er helemaal niet op getraind om lang te lopen.’ Claes deed het net zoals de Borlées, haar trainingspartners, opvallend goed aan de monkeybars. Met 78 treden was ze zelfs zesde bij de mannen. ‘Een complete verrassing. Zowel voor mij als voor de Borlées want eerlijk waar: niemand van ons had dat ooit al geprobeerd. We hebben er zelf hard om moeten lachen.’ De hordeloopster is wel geschrokken van de impact van het programma. ‘Ik heb enorm veel reacties gehad op mijn deelname en veel volgers bijgekregen op Instagram. De Container cup heeft toch iets los gemaakt in Vlaanderen.’

Eindklassement De container cup

1. Mathieu van der Poel: 08:50:02

2. Greg Van Avermaet: 09:20:30

3. Oliver Naesen: 09:48:40

4. Tim Brys: 09:48:43

5. Dennis Praet: 09:51:81

6. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

7. Victor Campenaerts: 10:05:43

8. Thibau Nys: 10: 11:21

9. Toon Aerts: 10:13:44

10. Matthias Casse: 10:13:69

11. Simon Mignolet: 10:16:11

12. Wout van Aert: 10:26:15

13. Jonathan Borlée: 10:30:32

14. Bart Swings: 10:32:03

15. Dylan Borlée: 10:45:01

16. Thomas Briels: 10:54:48

17. Thomas De Gendt: 10:58:88

18. Yves Lampaert: 11:01:49

19. Remco Evenepoel: 11:08:04

20. Kevin Borlée: 11:17:65

21. Arthur Van Doren: 11:20:92

22. Hanne Claes: 12:06:19

23. Jolien D’Hoore: 12:28:82

24. Pieter Timmers: 12:34:68

25. Hans Vanaken: 12:37:45

26. Fanny Lecluyse: 13:42:81

27. Kirsten Flipkens: 13:57:77

28. Elise Mertens: 14:18:46

29. Kim Mestdagh: 14:27:49

30. Jaouad Achab: 15:07:17

31. Tessa Wullaert: 15:17:57

32. Nina Sterckx: 16:43:55

Eindstand bij de BV’s

1. Rik Verheye: 13:53:48

2. Elodie Oudraogo: 14:12:15

3. Otto-Jan Ham: 15:14:72

4. Jani Kazaltzis: 15:16:06

5. Saartje Vandendriessche: 15.19.75

6. Jeroom Snelders: 15:55:05

7. Erik Van Looy: 17:05:07

8. Philippe Geubels: 17:10:33