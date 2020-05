Gespot: zeldzame blauwe bij

Een uiterst zeldzame blauwe bij die vier jaar geleden voor het laatst werd gezien, is herontdekt door een onderzoeker van het Amerikaanse Florida Museum of Natural History.

Onderzoeker Chase Kimmel kon zijn geluk niet op toen hij een uiterst zeldzame blauwe bij, de Osmia calaminthae, zag. Hij kreeg het insect in het oog toen hij met een vrijwilliger een bijenflat aan het installeren was. Dat was nabij een Clinopodium ashei, een zeldzame plant waarvan de soort afhankelijk is voor voedsel.

‘Ik stond open voor de mogelijkheid dat we de bij helemaal niet zouden vinden, dus het moment dat we het insect in het veld zagen was echt spannend’, zegt hij in een persbericht van het Amerikaanse Florida Museum of Natural History, het museum waarvoor Kimmel werkt. Hoewel de onderzoeker de bij al in maart had gespot, werd het nieuws pas deze maand de wereld in gestuurd. Het museum wou er helemaal zeker van zijn dat het inderdaad om de blauwe bij ging. De soort werd voor het laatst in 2016 gezien.

Inheems aan Florida

In België komt de Osmia calaminthae niet voor. Meer nog, de soort is inheems aan de Amerikaanse staat Florida en ook daar worden de blauwe bijen enkel rond de Lake Wales Ridge-bergkam gezien, een ecosysteem dat snel aan het verdwijnen is.

De blauwe bijen leven niet in een grote kolonie en vallen onder de metselbijen aangezien ze hun eitjes in muren metselen. Elk vrouwtje bouwt een nest en zorgt niet voor haar jongen. Voor de rest is er nog niet veel geweten over het insect. Samen met een collega doet Kimmel nu verder onderzoek naar zowel de populatie als het nest- en eetgedrag van de opmerkelijke soort.