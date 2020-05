Hoe zit het met mondmaskers voor scholieren?

Zijn mondmaskers verplicht of worden ze sterk aanbevolen voor leerlingen en leerkrachten in het secundair onderwijs?

Het secundair onderwijs kan, in lijn met het advies van het Vlaamse onderwijsveld, breder starten op 2 juni. Het tweede en het vierde middelbaar kunnen twee dagen per week naar school komen. Het eerste, derde en vijfde middelbaar zullen in juni minstens een dag verwelkomd worden.De norm van vier vierkante meter blijft wél gelden - in tegenstelling tot het basisonderwijs. Contactbubbels mogen maximaal veertien leerlingen tellen.

Maar hoe zit het met de mondmaskers? Die zullen niet langer verplicht zijn voor leerlingen en leerkrachten in het secundair onderwijs, schreef De Standaard donderdag. Ze blijven wel sterk aanbevolen.

De versoepeling werd woensdagavond gecommuniceerd door premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van het Overlegcomité, waar de federale regering, de gewest­regeringen en de exit-experts aanwezig zijn. In het persbericht stond: ‘Leerlingen en personeel wordt sterk aangeraden een masker te dragen’. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bevestigde na afloop expliciet de versoepeling. ‘In het secundair onderwijs wordt naast personeelsleden ook leerlingen sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen.’

Na afloop van het overleg werd heel snel een Schooldirect uitgestuurd - de nieuwsbrief van Klasse met officiële richtlijnen. De druk is namelijk groot om snel en duidelijk te communiceren. In die richtlijnen staat vermeldt: ‘Zowel personeelsleden als leerlingen dragen verplicht een mondmasker.’ Directies, leerkrachten en leerlingen stelden zich daarom terecht af wat nu klopt.

'De versoepeling over de mondmaskers in het secundair onderwijs kwam er pas op het laatste nippertje. Het was een totaal nieuw element, dat de nieuwsbrief niet meer gehaald heeft', reageert het kabinet Weyts. 'Wij vonden het belangrijk om zo snel mogelijk te communiceren naar alle scholen. Daarbij is dit element door de mazen van het net geglipt.'

“We passen de communicatie aan. Mondmaskers blijven sterk aanbevolen, maar het Overlegcomité heeft de verplichting losgelaten”, benadrukt Michaël Devoldere, de woordvoerder van Ben Weyts.