Corona doet vastgoedtransacties aan kust fors krimpen

Het afgelopen jaar was het druk op de vastgoedmarkt aan de kust. Een gemiddeld appartement aan de dijk kost nu 341.000 euro, blijkt uit de Kustbarometer van het Notariaat. Maar de vastgoedmarkt deel in de klappen door corona.

De coronacrisis heeft het aantal vastgoedtransacties aan de Belgische kust nog meer doen krimpen dan elders in het land. Terwijl de vastgoedmarkt zich in de tweede maand van de lockdown langzaam weer op gang trok, bleef het aantal transacties aan de kust met bijna 30 procent lager liggen dan vorig jaar. Voor de rest van het land was er in die maand nog een daling met 18 procent. Dat blijkt uit de Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot), die vandaag werd gepubliceerd.

Vorig jaar zat de vastgoedmarkt aan de kust nog in de lift. Het aantal transacties steeg met 6,9 procent, vergeleken met 2018. De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust klokte in 2019 af op 275.507 euro, een stijging van 5,5 procent in vergelijking met 2018. Ook de gemiddelde prijs van een appartement aan de dijk zat in de lift: de verkoopprijs klokte af op 341.075 euro, een stijging van 4,5 procent. In Knokke blijft een appartement aan de dijk het duurst met een gemiddelde prijs van 829.753 euro.

Tijdelijke krimp?

Dat het aantal vastgoedtransacties steeg, houdt ook verband met de aangekondigde afschaffing van de woonbonus, zegt Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. Maar dit jaar hebben de coronamaatregelen de vastgoedmarkt – toch tijdelijk – doen imploderen. De kust voelde dit nog meer dan de rest van het land.

De notarissen verwachten mogelijk wel een inhaalbeweging als de maatregelen weer worden opgeheven. ‘De interesse voor kustvastgoed is weer groot’, zegt Van Opstal. Maar hij durft niet te voorspellen hoe de markt zal evolueren. ‘Veel zal afhangen van wat tweedeverblijvers zullen doen: blijven ze kopen in het buitenland of kiezen nog meer dan vroeger voor onze kust?’