Chinees parlement keurt controversiële veiligheidswet voor Hongkong goed

Het Chinese parlement heeft donderdag de veiligheidswet voor Hongkong bijna unaniem goedgekeurd. Streven naar afscheiding van China wordt zo strafbaar.

Ook buitenlandse inmenging in Hongkongse aangelegenheden, terrorisme en het beledigen van Chinese symbolen zoals de vlag en het volkslied wordt strafbaar. Het is het meest directe ingrijpen van Peking in Hongkong sinds 1997. Hongkong verliest daarmee in feite zijn zelfbestuur. Vandaag heeft Hongkong binnen China nog een bijzondere status.

Vorig jaar kwam het tot een krachtmeting tussen de ordediensten in Hongkong en betogers die meer democratie eisen.

De aankondiging dat het parlement tijdens zijn jaarlijkse vergadering deze week zou stemmen over de veiligheidswet, leidde al tot een heropleving van de protesten in Hongkong. De Verenigde Staten maakten duidelijk dat ze sancties zullen treffen tegen China.