Inhuldiging van Kobe Bryant in Hall of Fame uitgesteld naar 2021

De overleden topbasketballer Kobe Bryant wordt pas volgend jaar officieel opgenomen in de Hall of Fame. De ceremonie waarbij de zogeheten ‘Class of 2020’ zou worden gehuldigd, was voor 29 augustus op de kalender gezet. Wegens de coronacrisis heeft het bestuur van de Hall of Fame besloten de inhuldiging te verschuiven naar begin volgend jaar.

“We annuleren de bijeenkomst van dit jaar”, zei bestuursvoorzitter Jerry Colangelo tegen ESPN. “We gaan het nu in het eerste kwart van volgend jaar doen. Over een paar weken beslist het bestuur over hoe, wanneer en waar.”

Personen die grote betekenis hebben gehad voor het basketbal, kunnen als eerbetoon een plek krijgen in de Hall of Fame. Begin april werd de ‘Class of 2020’ gekozen, met daarin onder anderen de voormalige NBA-sterren Bryant, Tim Duncan en Kevin Garnett. Bryant was enkele maanden daarvoor om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Het Hall of Fame-gebouw staat in Springfield (Massachusetts).