Rome haalt Diamond League-meeting terug naar hoofdstad

De Diamond Leaguemeeting van Rome zou dit jaar uitzonderlijk in Napels doorgaan, maar het evenement zal uiteindelijk toch in de Italiaanse hoofdstad en op een kleinere schaal worden georganiseerd, zo bevestigde de Italiaanse atletiekbond woensdag.

De meeting Pietro Mennea was aanvankelijk verplaatst naar het San Paolostadion in Napels omdat het olympisch stadion van Rome voorzien was voor het EK voetbal. Door de coronapandemie ging de hele sportkalender echter op de schop en uiteindelijk werd de atletiekwedstrijd verplaatst naar 17 september, met Rome als locatie.

De atleten zullen niet in het olympisch stadion aantreden maar in het kleinere Stadio dei Marmi, dat omgeven is door 64 marmeren standbeelden en dienst doet als opwarmingspiste voor de Romeinse DL-meeting.

“Het wordt het Gouden Gala van de Italianen, hun mooiste vitrine. Maar we sluiten niet uit dat er ook buitenlandse protagonisten zullen zijn”, zegt de voorzitter van de Italiaanse atletiekbond Alfio Gomi. Hij hoopt dat er publiek aanwezig zal zijn. “We denken niet aan een wedstrijd achter gesloten deuren, maar aan open poorten.”