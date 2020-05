Zo gaan West-Vlamingen binnenkort naar de kerk: ‘hosties vangen’ en mondmaskers dragen

Naar de kerk gaan in West-Vlaanderen wordt binnenkort helemaal anders. Er zal slechts een beperkt aantal mensen vieringen mogen bijwonen, er zal geen koor zingen en bij de communie zullen kerkgangers hun hostie moeten ‘vangen’. Dat blijkt uit een nieuwe handleiding van het bisdom van Brugge.

Het is nog niet duidelijk wanneer er opnieuw meer erediensten mogelijk zullen zijn. Maar het bisdom van Brugge bereidt zich alvast voor op een mogelijke heropening van de kerken. Al zal dat er net wat anders aan toe gaan dan voor de coronacrisis. Zo rekent het bisdom erop dat in grote kerken maximaal 100 mensen vieringen zullen kunnen bijwonen omdat er niet meer dan 1 persoon per vierkante meter toegelaten zal worden.

Afstand houden, ook bij de communie

Net als op vele andere plekken zal de regel van anderhalve meter afstand gelden. Stoelen zullen dus ver genoeg uit elkaar moeten geplaatst worden en er zullen ook plakkers op de grond kleven zodat de diaken of celebrant weet waar hij mag staan bij het altaar. Ook tijdens de communie zal een afstand van anderhalve meter gelden tussen de kerkganger en de bedienaar van de communie. Waar mogelijk komt er een afzonderlijke deur als in- en uitgang. Ook wijwatervaten zullen niet gebruikt worden.

Indien de Nationale Veiligheidsraad het toelaat, zal de communie uitgereikt worden. Al zullen er strikte regels moeten worden toegepast. Communiebedienaars zullen mondmaskers moeten dragen en de hosties mogen niet in de handen worden gelegd van de communicant. Die moeten eerbiedig vallen in de handen van de kerkganger. Er zullen ook stewards aangeduid worden die erop zullen toezien dat alles volgens de regels gebeurt.