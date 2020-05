Vlaanderen overweegt watertarieven aan droogte aan te passen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken om de waterfactuur bij te sturen. Dat meldt De Tijd.

De vierde droge zomer op rij komt eraan. Vlaams minister Zuhal Demir heeft daarom aangeklopt bij de VMM om te kijken hoe de watertarieven een deel van de oplossing kunnen bieden. Mensen aanmoedigen om voor zuinige oplossingen te kiezen voor hun kraantjeswater is het doel. Volgens het kabinet van Demir is daarvoor een mogelijkheid in het regeerakkoord gecreëerd.

‘We kunnen water­tarieven hanteren die hoger liggen in droge periodes, om spaarzaamheid aan te moedigen’, zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders, de federale van Vlaamse waterbedrijven, in De Tijd. ‘Je kan ook waterverbruik in de piekuren duurder maken om het verbruik beter te spreiden door de dag.’

Demir benadrukt aan Belga dat de waterprijs niet voor iedereen zou stijgen: 'Wie abnormaal veel water verbruikt, zal wel een meerprijs moeten betalen. De waterprijs stijgt niet. De prijs voor verspilling stijgt. Dat is het uitgangspunt dat nu onderzocht wordt", klinkt het.

Demir kondigde al aan dat er ook nood is aan een bijgespijkerde versie van het actieplan ‘droogte en wateroverlast’, uit 2019. Ze werkt ook aan de invoering van een captatieverbod op Vlaams niveau, de oprichting van een taskforce droogte en de mogelijke verplichting van gemeentelijke hemelwaterplannen.

Maar een grootschalig proactief plan tegen droogte hebben we nog niet. Er is de Waterbeleidsnota, die onlangs goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. Dat is meer een visie dan een pakket maatregelen. ‘Daar staan positieve dingen in, maar wat we dringend nodig hebben, zijn concrete toepassingen waarmee we niet langer mogen wachten’, zegt Marjolein Vannoppen, ­waterexpert van de UGent en het onderzoeksplatform Capture, in De Standaard. ‘De wetenschap heeft dit al jaren zien aankomen en reikt ook de dingen aan die moeten gebeuren. Maar de boodschap lijkt nog altijd niet echt doorgedrongen.’