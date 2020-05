Burgemeester Minneapolis vraagt arrestatie agent die George Floyd in de nek knielde

De burgemeester van Minneapolis heeft de arrestatie gevraagd van de agent die George Floyd in de nek knielde maandag. Floyd overleefde de gewelddadige arrestatie niet. Woensdagavond vonden er in Minneapolis en Los Angeles protesten plaats die gerechtigheid eisen.

Op een persconferentie heeft Jacob Frey, de Democratische burgemeester van de Amerikaanse stad Minnesota (Minnesota) de arrestatie gevraagd van een van de agenten die betrokken was bij de gewelddadige en dodelijke arrestatie van de zwarte man George Floyd maandag. Het gaat om de agent die in de nek van Floyd knielde. ‘We kunnen niet wegkijken, het is aan ons leiders om te zien wat het is en het te noemen wat het is. George Floyd verdient rechtvaardigheid. Zijn familie verdient rechtvaardigheid. De zwarte gemeenschap verdient rechtvaardigheid. En onze stad verdient rechtvaardigheid.’

Burgemeester Jacob Frey. Foto: AP

Bij de arrestatie die door omstaanders gefilmd werd, waren vier agenten betrokken. Ze zijn alle vier ontslagen, maar werden niet aangehouden. Frey spreekt enkel over het arresteren de ondertussen ex-agent die de wurggreep uitvoerde, niet van de ex-agenten die niet tussenbeiden kwamen. Hij zei dat de beelden die hij op dit moment heeft niet genoeg bewijs geven om alle betrokken ex-agenten aan te houden.

Protesten

Dat is wel wat de familie van Floyd vraagt, en ook de mensen die op straat komen eisen de arrestatie van alle betrokken ex-agenten.

Woensdagavond vonden er voor een tweede keer protesten in Minneapolis plaats. Die escaleerden tot geweld toen winkels werden geplunderd en de politie traangas gebruikte. Er brak minstens één brand. Ook in de stad Los Angeles (Californië) kwamen er mensen op straat.