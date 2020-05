Zeebrugge en Blankenberge gaan samenwerken om toeristen te spreiden op het strand

Blankenberge en Zeebrugge willen deze zomer samenwerken om toeristen op het strand beter te kunnen spreiden. In Zeebrugge is een pak meer plaats voor badgasten dan op het smallere strand van Blankenberge.

Brugge werkt volop aan een strandplan om toeristen deze zomer op een veilige manier te kunnen ontvangen in Zeebrugge. Daar is er, rekening houdend met de afstandsregels, plaats voor 45.000 badgasten, terwijl er op een topdag maximaal 9.000 badgasten worden geteld.

Daarom zal de stad voorlopig weinig ondernemen om de nodige afstand te bewaren. ‘Als we zien dat het echt te druk wordt, zullen we het strand toch in zones verdelen, maar voorlopig is dat niet nodig. Wel zullen stewards alles in de gaten houden en ervoor zorgen dat mensen zich aan de regels houden’, vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ook op vlak van parking is er geen probleem. ‘Er is voldoende parking, weliswaar wat verder van het strand. Indien nodig zullen we daar shuttlebussen inleggen tot aan het strand.’

Maar de aanpalende badstad Blankenberge heeft wel plaats tekort op het strand. Daar is mits aandacht voor de veilige afstand plaats voor 10.000 badgasten, zo werd maandag duidelijk toen burgemeester Daphné Dumery (N-VA) haar strandplan voorstelde. Dat is slechts een derde van het aantal toeristen dat op een topdag de weg vindt naar de kuststad.

Concreet wordt het strand er opgedeeld in vijf zones die onder toezicht staan van strandteams. In totaal worden zo’n duizend windzeilen besteld die elke ochtend op veilige afstand op het strand geplaatst worden en per bubbel worden toegewezen. Reserveren moet niet, maar vol is vol. Om op drukke dagen toch alle zonnebaders aan een plaatsje te kunnen helpen, denken De Fauw en Duméry na over een samenwerking. ‘Zeebrugge kan perfect een alternatief zijn voor wie geen plaats meer vindt op het strand van Blankenberge’, aldus De fauw.

Ook Dumery is enthousiast. ’Zeebrugge is hier niet ver vandaan, dus we kunnen zeker een plan uitwerken om mensen naar het strand van Zeebrugge te leiden wanneer het hier te druk is.’ De steden overwegen ook om de bewaakte zwemzones uit te breiden naar elkaar toe.