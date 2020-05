De nieuwe ruimterace naar Mars: wat de rode planeet zo aantrekkelijk maakt

Als het aan Elon Musk ligt, vindt de eerste bemande vlucht naar Mars al binnen vijf jaar plaats. Hij bouwt aan een raket waarmee dat kan. Maar hij is niet de enige die mogelijkheden ziet op Mars.

Op Mars kun je groenten verbouwen. Er is koolstof aanwezig. En een dag duurt er ongeveer net zo lang als hier op aarde. Logisch dus dat er naar Mars wordt gekeken als planeet waarop mensen zouden kunnen leven. Oud-wetenschapsredacteur van De Standaard Pieter Van Dooren en technologiejournalist Dominique Deckmyn over de nieuwe ruimterace die nu volop bezig is.

Het boek van Pieter Van Dooren, ‘En nu naar Mars’, ligt in de winkels.

