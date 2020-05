Emma Meesseman (Washington) en Julie Allemand (Indiana) halen teamselectie voor WNBA-seizoen

Twee Belgische speelsters zijn opgenomen in de finale selectie van hun team voor het seizoen in de WNBA. Emma Meesseman (Washington Mystics) en Julie Allemand (Indiana Fever) maken deel uit van de twaalf basketsters van hun formatie. Dat hebben Washington Mystics en Amerikaanse media, die de woordvoerder van Indiana Fever citeren, gemeld.

De selectie van de 27-jarige Meesseman is helemaal geen verrassing. De West-Vlaamse pakte vorig jaar met de Mystics de titel en werd gekroond tot beste speelster (MVP) van de finales. Zij is toe aan haar zevende WNBA-toernooi.

Voor de 23-jarige Julie Allemand is het haar eerste jaargang in de WNBA. De Luikse is de enige Europese speelster in de twaalfkoppige kern van Indiana.

In Europa is Meesseman aan de slag bij het Russische Jekaterinenburg. Allemand wisselt volgend seizoen van team. Na drie seizoenen Lyon verdedigt ze voortaan de kleuren van Montpellier.