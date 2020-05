Vlaamse ministers Benjamin Dalle en Bart Somers hebben woensdag een speeltuin in Ganshoren geopend nadat die gesloten was door de coronacrisis. Ze deden dat op gepaste wijze, zoals u in de video hierboven ziet.

Vanaf woensdag mogen openbare speeltuinen weer open. Al ligt de leeftijdsgrens wel op twaalf jaar en mogen lokale overheden nog altijd zelf bepalen of ze openen. Ouders die met hun kinderen meekomen, moeten de gebruikelijke anderhalve meter afstand bewaren. Grotere speeltuinen mogen maximaal twintig mensen tegelijkertijd toelaten. Ook speeltuinen in natuurparken of op private grond mogen weer open gaan. Uitbaters moeten hier wel een oogje in het zeil houden of de regels worden nageleefd.