Hoe een vlucht vol frustraties vanuit Moskou SpaceX opleverde

Als alles goed zit, lanceert SpaceX vanavond een eerste bemande ruimtevlucht richting het Internationaal Ruimtestation ISS. SpaceX zou hiermee het eerste privébedrijf zijn dat er in slaagt mensen in de ruimte te brengen, nadat het in 2019 al het grootste aantal satellieten had gelanceerd. En dat voor een bedrijf dat pas in 2002 werd opgericht en in 2008 op een haar na failliet ging.

Het verhaal van SpaceX start in de zomer van 2001. Elon Musk is dan net dertig geworden. Hij is ontgoocheld in de techscene van San Francisco, hij is werkloos en kreeg net een familiale opdoffer te verwerken ...