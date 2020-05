Katholiek Onderwijs: ‘Alle leerlingen tegelijk naar school is onmogelijk’

‘Het is met de huidige veiligheidsvoorschriften onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen.’ Dat zegt de adviesraad van het Katholiek Onderwijs in een mededeling aan de scholen.

De adviesraad basisonderwijs van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen raadt scholen ‘ten stelligste aan om de vrijheid die in de adviezen van vrijdag ingeschreven staat, ten volle te benutten’.

Heel wat bestuurders en directeurs hebben volgens de adviesraad hun bezorgdheid overgemaakt over de plannen voor de heropstart en de verwarring die daar de voorbije dagen rond ontstaan is. ‘Vanaf 2 juni betekent niet op 2 juni en met de huidige veiligheidsvoorschriften is het onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen’, stelt de adviesraad. ‘Van een school kan niemand verwachten dat ze onhaalbare en onveilige dingen doet.’

Vorige week kwamen de onderwijsverstrekkers, vakbonden en de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overeen dat de scholen verder open kunnen vanaf 2 juni. Alle leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs kunnen dan in principe terug naar school, net zoals de tweede- en vierdejaars in het secundair.

Afstandsregels?

Al snel bleek dat er wel wil is bij de directies om te heropenen, maar dat er nog veel vragen bleven over de haalbaarheid. Weyts vroeg daarom een versoepeling van de afstandsregels voor het lager onderwijs. Die regels maken het voor scholen immers moeilijk om de deuren écht volledig te heropenen. De GEES, de exit-experts, buigen zich over die vraag en geven mogelijk vandaag een antwoord.

Daarna moet ook de Nationale Veiligheidsraad nog zijn zegen geven, vooral voor de uitbreiding in het basisonderwijs. Minister Weyts krijgt vanmiddag in het Vlaams Parlement alvast vragen over de verdere opening van de scholen.