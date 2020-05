Het stadion was leeg, maar toch waren er juichende supporters te horen bij de match dinsdag tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Toch voor wie de match volgde via Eleven Sports, waar een klankband werd ingezet om de sfeer in het voetbalstadion na te bootsen (zie video bovenaan). ‘We horen van velen dat ze het een meerwaarde vonden en nemen die evaluatie mee naar de Jupiler Pro League’, klinkt het bij Eleven Sports.