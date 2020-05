Antwerpen opent nieuwe voetgangersbrug aan Sportpaleis

De passerelle aan Schijnpoort werd woensdag geopend, vanaf nu kunnen voetgangers veilig in één beweging de Noordersingel en de Schijnpoortweg oversteken. De nieuwe brug zal in de toekomst aansluiten op een fietsbrug die verbonden is met het Ringfietspad.

De bouw van de passerelle begon in oktober 2018, maar kan door de geplande werken aan de Oosterweelverbinding nog niet volledig worden afgewerkt. De brug is zes meter breed en 180 meter lang, en laat een veilige oversteek toe tussen Spoor Oost en het Lobroekdok toe, en dus het Sportpaleis en de Lotto Arena. De brug is bedoeld voor voetgangers, maar kan ook gebruikt worden door fietsers.

Zicht op de passerelle zoals ze vandaag is gerealiseerd Foto: Stad Antwerpen

De passerelle eindigt nu nog op een tijdelijke trap met een fietsgoot. Dat komt omdat voor een veilige en integraal toegankelijke helling 500 meter nodig is, en daarvoor is voorlopig nog niet voldoende plaats. Een groot deel van die zone zal namelijk worden ingenomen door de werken aan de Oosterweelverbinding. Daardoor kunnen enkel gewone fietsen en voetgangers gebruikmaken van de brug.

‘Met de keuze voor een tijdelijke trap zorgen we ervoor dat in deze eerste fase de vele bezoekers aan zowel het Sportpaleis als de Lotto Arena comfortabel de oversteek kunnen maken, ook tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding’, zegt Schepen voor mobiliteit Koen Kennis. ‘Met de recente vernieuwing van het fietspad langs deze kant van de Schijnpoortweg kunnen fietsers eveneens op een snelle en veilige manier de stad bereiken.’

Toekomstige fietsverbinding

De stad is ook van plan een nieuwe fietsbrug te bouwen, maar dat staat pas op de planning als de Oosterweelverbinding klaar is. Dan kunnen elektrische fietsers, rolstoelgebruikers en bakfietsers conflictvrij de verbinding maken tussen Spoor Oost en het Ringfietspad, dat tegen dan ook klaar moet zijn.