13 verdachten opgepakt voor drama met koelwagen in Essex

In het onderzoek naar de dood van 39 Vietnamezen die vorig jaar in een koelcontainer Engeland wilden bereiken, zijn gisteren in België 13 verdachten opgepakt.

De federale gerechtelijke politie heeft dinsdagochtend, 26 mei, verschillende verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dood van 39 Vietnamezen die op 23 oktober in het Engelse Essex werden aangetroffen in een koelcontainer die afkomstig was van de haven van Zeebrugge. De 39 kwamen om door verstikking en oververhitting omdat er in de container geen luchtverversing was.

Bij meerdere huiszoekingen in appartementen en huizen in de Brusselse gemeenten Molenbeek, Schaarbeek, Etterbeek, Anderlecht, Brussel en Sint-Pieters-Leeuw werden 13 mensen opgepakt. De meesten waren van Vietnamese origine. Sommige hadden geen legale verblijfsstatus. Ze worden ervan verdacht de slachtoffers te hebben getransporteerd, of gehuisvest. Vermoed wordt dat de mensensmokkelaars na de dood van de 39 van Essex hun activiteiten hadden hervat, ook tijdens de coronamaatregelen.

De tussenkomst stond al langer gepland, maar zou vertraging opgelopen hebben om de coronamaatregelen te kunnen respecteren.

In het Verenigd Koninkrijk en in Ierland waren eerder al verschillende verdachten opgepakt, onder meer de twee chauffeurs die de koelwagens hadden vervoerd, de ene van Frankrijk naar Zeebrugge en de andere vanaf de haven van Purfleet, nabij Essex.