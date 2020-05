Jacob Frey, de burgemeester van de Amerikaanse stad Minneapolis, heeft emotioneel gereageerd na de dood van George Floyd na een arrestatie. Bekijk zijn reactie in de video hierboven.

Floyd overleed maandagavond nadat een agent hem vijf minuten lang tegen de grond hield tijdens een arrestatie in Minneapolis. Floyd zou in een winkel met een vals briefje betaald hebben. De agent hield hem met zijn knie in een wurggreep waardoor hij niet meer kon ademen. Vier betrokken agenten werden ontslagen, maar worden nog niet vervolgd.

Burgemeester Jacob Frey vertelt in zijn reactie dat de dood van Floyd niet had mogen gebeuren. ‘Zijn leven is van belang’, vertelt hij. Dat is een verwijzing naar de ‘Black lives matter’-beweging die in 2013 ontstond nadat een agent was vrijgesproken voor de dood van Trayvor Martin.