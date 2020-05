‘De yogasnuivers dragen een zware verantwoordelijkheid’

Oorlogsfotograaf en doctor in de antropologie Teun Voeten maakte in opdracht van de stad Antwerpen een studie over de narcocultuur in de Scheldestad. Hij goot zijn bevindingen in een boek dat op vele vlakken tegen de haren in strijkt. ‘Als je die kleine dealers blijft afschilderen als slachtoffers van de maatschappij en als mensen die geen kansen hebben gekregen, onderschat je hen schromelijk. Dat is niet het geval.’

Teun Voeten (58) is Nederlander van geboorte, maar verblijft al vele jaren in ons land. Hij doctoreerde in 2018 in Leiden met een proefschrift over de drugsoorlog in Mexico. Voeten woont al enige tijd ...