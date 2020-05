36 doden, 36 nieuwe opnames: trends blijven dalend

Er zijn de afgelopen 24 uur 36 nieuwe opnames voor covid-19 gemeld, en 137 nieuwe besmettingen. De trends blijven dalend. 36 nieuwe overlijdens zijn dinsdag gerapporteerd. Dat meldt Sciensano.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1.128 patiënten opgenomen. 15.465 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 145 in de voorbije 24 uur. 220 patiënten liggen nog op intensieve zorgen, een daling met 29.

Alle cijfers blijven opnieuw dalen, blijkt uit het dagelijkse cijferrapport van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen zit met 137 op een dieptepunt. Gisteren werden er bijvoorbeeld nog 198 besmettingen gemeld, zaterdag nog bijna 300. De voorbije drie dagen nam het aantal nieuwe besmettingen af met 5 procent per dag.

Ook de nieuwe opnames blijft met 36 op één dag laag. Er werden 9.443 testen gerapporteerd de afgelopen 24 uur, het grootste deel (8.762) gebeurt nu door klinische labo's, en niet meer door het federaal testplatform.

Opnieuw zijn 36 mensen aan covid-19 overleden, van wie 17 in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 3 in Brussel. 17 overlijdens vonden plaats in een woonzorgcentrum, 16 in een ziekenhuis. In totaal zijn nu 9.364 overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus in ons land.