Protest na dodelijk politiegeweld in Minneapolis, agenten niet aangehouden

Dinsdagavond zijn er in de Amerikaanse stad Minneapolis protesten uitgebroken. Aanleiding is de gewelddadige en dodelijke arrestatie van de zwarte man George Floyd. De vier betrokken agenten zijn ondertussen ontslagen, maar niet aangehouden.

‘Alstublieft. Ik kan niet ademen. Mijn maag doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn.’ Een zwarte man genaamd George Floyd ligt op de grond in Minneapolis, in de Amerikaanse staat Minnesota. Een witte agent knielt hem in de nek. Het is een verstikkende wurggreep. Een van de agenten zegt dat hij ‘gewoon moet opstaan’, maar dat lukt niet doordat hij tegen de grond blijft gehouden worden.

George Floyd wordt tegen de grond geknield door een agent. Foto: AFP

Ondertussen zijn omstaanders beginnen te filmen wat er gebeurt. Wanneer de man niet meer spreekt en niet meer beweegt, proberen ze tussenbeiden te komen. Ze worden echter tegengehouden door een andere agent. Pas wanneer de ambulance arriveert, haalt de agent zijn knie van Floyds nek. Zijn bewusteloze lichaam werd op een brancard gelegd. Kort daarna is hij gestorven.

Vervalst briefje van 20 dollar

De agenten waren opgeroepen door een winkeleigenaar die Floyd ervan verdacht te betalen met een vervalst briefje van $ 20. Hij zou dronken zijn geweest. Volgens het officiële politierapport zat de man in zijn auto toen ze aankwamen en verzette hij zich tegen zijn arrestatie. Beelden van een beveiligingscamera aan de overkant van het kruispunt en van de auto die geparkeerd stond achter Floyds wagen bevestigen inderdaad dat Floyd in zijn wagen zat, met twee andere mensen - het is niet duidelijk wie zij zijn.

Er lijkt echter geen sprake te zijn van hevig verzet. Hij steekt de straat geboeid over, begeleid door twee agenten. Deze beelden tonen niet hoe hij uiteindelijk in de nek werd geknield door een agent.

Ontslagen, maar (nog) niet vervolgd

Dit gebeurde maandagavond. Dinsdag circuleerden de beelden van omstaanders op sociale media waar de verontwaardiging groot was. Diezelfde dag werden de vier betrokken agenten op staande voet ontslagen en kondigde de FBI aan dat ze de zaak zouden onderzoeken.

Jacob Frey, de Democratische burgemeester van Minneapolis, reageerde erg emotioneel op de beelden. ‘Wat ik gezien heb, is verkeerd op elk niveau’, verklaarde hij op een persconferentie.

‘Vijf minuten lang keken we hoe een witte agent zijn knie tegen de nek van een zwarte man drukte’, vertelde Frey aan verslaggevers. ‘Als je iemand om hulp hoort roepen, moet je helpen. Deze agent heeft gefaald in de meest elementaire menselijke zin. Wat er gisteravond (...) is gebeurd, is gewoon verschrikkelijk. Het was traumatisch en het is een duidelijke herinnering aan hoe ver nog we moeten gaan.’

‘Zwart zijn in Amerika zou geen doodstraf mogen zijn,’ voegde hij daar aan toe. Hij bevestigde ook dat de techniek die de agent uitvoert niet toegelaten is.

Onder andere de Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez, ex-presidentskandidaat Pete Buttigieg, rapper Ice Cube en basketbalster LeBron James spraken zich uit over de zaak op sociale media.

Protesten

Dat er besloten werd de agenten wel te ontslaan, maar niet aan te houden, stoot veel mensen tegen de borst. Gisteren vonden er dan ook protesten plaats in de stad. Honderden mensen kwamen op straat met slogans zoals 'I can't breathe' en 'Jail Killer KKKops' . Ontslag is niet genoeg, er moet gerechtigheid komen, klinkt het.

De menigte marcheerde naar het politiehoofdkwartier van Minnesota, waar enkele van hen ruiten insloegen en een politiewagen beschadigden. Er werd ook graffiti gespoten op het gebouw. Er verscheen politie in oproeruitrusting die traangas gebruikte en projectielen afvuurde. Sommige demonstranten stapelden winkelwagentjes op elkaar om een barricade te maken in een Target-winkel. De sfeer was nog meer gespannen doordat de stad eerder had gezegd zo veel mogelijk thuis te blijven als een maatregel tegen de verspreiding van corona. Er werden wel maskers gedragen, maar er werd weinig moeite gedaan om anderhalve meter afstand te houden. De regen zorgde er uiteindelijk voor dat veel mensen naar huis gingen, maar schermutselingen vond nog tot tot laat in de avond plaats.

'I can't breathe'

De zaak doet denken aan de dood van Eric Garner, een zwarte man die in 2014 op soortgelijke manier overleed nadat hij meerdere keren ‘I can’t breathe’ had geroepen naar de agenten die hem in knelhouding hielden. Daarop ontstond groot sociaal protest waarbij de woorden ‘I can’t breathe’ uitgroeiden tot de slogan van een beweging die extreem politiegeweld tegen zwarte burgers aan de kaak stelt. Begin dit jaar nog kwam een andere jonge Afro-Amerikaan om het leven toen hij al joggend 'verward' werd met een inbreker. Een vader en zijn zoon onderschepten de jongen met hun pick-up en schoten hem dood. De vader van Arbery en de familie van Floyd hebben dezelfde advocaat, Ben Curmp.

Foto: AFP

Dodelijk geweld tegen zwarte Amerikanen is sinds de vrijspraak van George Zimmerman, een blanke burgerwachter die een jonge Afro-Amerikaan Trayvon Martin in zijn voortuin doodschoot, een zeer levendig thema in de VS. In navolging van de zaak Zimmerman ontstond de BlackLivesMatter-beweging. In de zeven daarop volgende jaren waren gevallen van buitensporig en soms zelfs dodelijk (politie)geweld tegen Afro-Amerikaanse burgers legio.