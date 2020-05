Brussels Victor Horta-gebouw wordt interieurwinkel met koffiebar

De kanaalwijk in Brussel krijgt er een interieurwinkel bij. LuLu Home Interior opent in een art-nouveaupand van architect Victor Horta een derde vestiging, LuLu Kanal.

De nieuwe winkel wordt 1.500 m² groot en is uitgestrekt over twee verdiepingen. Niet alleen gevestigde merken komen aan bod, er is ook plaats voor nieuwe Belgische designers in de ‘pop-up kamer’. Bij LuLu gaat het vooral om een strakke Scandinavische woonstijl, duurzame collecties krijgen ook een plaats, en er is een mix van internationale en Belgische merken te vinden. Er worden ook tijdelijke kunst-exposities georganiseerd.

Foto: LuLu Home Interior

Deze winkel, LuLu Kanal, is al het derde initiatief van ondernemers Mathieu en Antoine Rentiers. De eerste winkel, LuLu Châtelier, kwam er in 2016 in Brussel. De neven groeiden op in Senegal en besloten hun tweede winkel te openen in Dakar. Voor de derde vestiging trokken ze een derde zakenpartner, Mathieu Damman, aan.

Café

In de winkel is er ook een koffiebar met brunch-en lunchgelegenheid. Het café is door de coronacrisis enkel beschikbaar voor afhaalproducten, maar binnenkort opent het volledig voor een koffiepauze, een brunch of lunch.

Foto: LuLu Home Interior

Wie het nog niet ziet zitten om zelf te gaan shoppen, kan wel terecht op de nieuwe webshop van LuLu Home Interior.