Ambassadeur Peru steunt Selena Ali in zaak katje Lee: ‘Al tien jaar geen rabiës in die stad’

Gonzalo Gutiérrez Reinel, ambassadeur voor Peru in België, steunt Selena Ali in haar strijd om kat Lee. Volgens de ambassadeur is er al tien jaar geen rabiës meer in de stad Cuzco waar Lee vandaan komt en is de kans dat de kat besmet is ‘zo goed als onbestaande’. De ambassadeur vraagt aan de rechtbank om de kat hier in België zijn quarantaine te laten uitzitten.