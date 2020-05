Francken: ‘Strijd tegen corona aan het winnen, nu strijd voor economie voeren’

Theo Francken (N-VA) hamert er nog eens op dat er een regering moet komen met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens. ‘We moeten vooral de economische strijd winnen.’

Kamerlid Theo Francken lijkt niet onder de indruk van het recente interview, waarin PS-voorzitter Paul Magnette over een herfederalisering van de gezondheidszorg heeft gesproken. ‘Ik heb dat interview herbeluisterd', zei Francken in De ochtend op Radio 1. ‘Magnette heeft gezegd: “Ik heb van verschillende partijen de vraag om herfederalisering van de gezondheidszorg gehoord”. Dat klopt, die vraag leeft bij sommige partijen. Maar ik heb Magnette zelf niet om een herfederalisering horen vragen.’

Magnette heeft de voorbije weken samen met SP.A-voorzitter Conner Rousseau een nieuwe poging ondernomen om een regering te vorming. Ze voerden samen gesprekken met de andere partijvoorzitters. De liberalen gaven al te kennen een zo breed mogelijk coalitie te willen vormen.

Of een herfederalisering voor de N-VA in die gesprekken taboe is? ‘Ik spreek niet in die termen’, zei Francken. ‘Maar het druist in tegen onze partijstandpunten, het lijkt me onverstanding.’ Zijn voorzitter Bart De Wever (N-VA) noemde het dit weekend duidelijk een slecht idee: ‘Mijn verstand is te klein om dat te begrijpen’, zei hij.

Toch hamerde Francken opnieuw op de snelle vorming van een regering, met een meerderheid in beide landsdelen. ‘We zijn de strijd aan het winnen tegen corona, en nu moeten we de strijd voor de economie winnen. Elke dag komen er onheilspellende economische berichten, dat zorgt voor een grote bezorgdheid bij mij. We moeten een regering met een democratische meerderheid aan beide kanten van het land maken. Het zal voor ons nooit met grote zin zijn dat we die regering vormen. Maar ze moet ons programma ten dele uitvoeren, en vooral de economische strijd winnen.’

‘Onze deur staat sinds 27 mei open voor gesprekken’, gaf Francken aan op Radio 1. ‘Bart De Wever heeft maandenlang gezwegen om die gesprekken een kans te geven. We verliezen daardoor stemmen aan de rechterzijde’, zei Francken, verwijzend naar de resultaten van De Stemming, van De Standaard en VRT NWS. ‘Is dat leuk voor onze achterban dat wij met de PS spreken? Neen natuurlijk niet, maar Bart De Wever heeft staatsmanschap getoond en de achterban daarop voorbereid. De PS heeft dat te weinig gedaan.’