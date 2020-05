Vier politieagenten ontslagen na overlijden zwarte man bij gewelddadige arrestatie in VS

In de Amerikaanse stad Minneapolis, in de staat Minnesota, zijn vier politieagenten de laan uitgestuurd omdat ze maandagavond betrokken waren bij een arrestatie die een zwarte man het leven heeft gekost. Op videobeelden is te zien hoe een van de agenten met zijn knie op de nek van de gearresteerde man drukte.

De video die tot het ontslag van de vier agenten leidde, circuleerde dinsdag op sociaalnetwerksites. Op de beelden is te zien dat een agent minutenlang met zijn knie leunt op de nek van een zwarte man die op de grond ligt. De arrestant roept verschillende keren dat hij niet kan ademen. Voorbijgangers roepen de politieman ook toe dat hij moet ophouden.

De zwarte man verliest uiteindelijk het bewustzijn. Hij overlijdt kort daarna in het ziekenhuis

Jacob Frey, de burgemeester van Minneapolis, heeft dinsdag laten weten dat vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie, intussen zijn ontslagen. ‘Wat ik gezien heb, was in alle opzichten verkeerd’, zo had hij eerder al gereageerd. ‘Zwart zijn zou in Amerika geen doodvonnis mogen beteken.’

De overleden man is door de lokale media geïdentificeerd als George Floyd. Zijn overlijden roept herinneringen op aan de dood van Eric Garner in de stad New York in 2014. Garner stierf toen de politie hem bij een arrestatie in een wurggreep hield. Ook hij had verschillende keren ‘ik kan niet ademen’ geroepen. Die kreet groeide later uit tot een van de slogans waarmee het politiegeweld tegen zwarten in de VS werd aangeklaagd.