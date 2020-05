Nog geen uitspraak in zaak van amateurclubs versus voetbalbond

De zaak van de zestien amateurclubs tegen de Belgische voetbalbond werd dinsdagavond gepleit voor het BAS, maar een beslissing viel nog niet. Die volgt mogelijk pas eind deze week of ten laatste begin volgende week.

Zoals bekend voelen de zestien amateurclubs zich benadeeld door de abrupte stopzetting en afhandeling van het voetbalseizoen vanwege de coronarisis. Daardoor moeten ze degraderen, maar omdat de competitie nog niet ten einde was, vechten ze dat aan. Ze beogen naar eigen zeggen geen volledige annulatie van het seizoen, want ze gunnen de promovendi hun promotie, maar ze willen zelf ook niet geslachtofferd worden.

Dinsdagavond kwam de zaak dus voor het BAS en konden zowel de advocaten van de clubs als die van de KBVB hun argumenten nog eens op tafel leggen/gooien. De zitting duurde van 21 uur tot 23.20 uur, maar de drie arbiters lieten weten dat ze nog niet konden beslissen. Daar moeten beide partijen mogelijk nog enkele dagen op wachten. Waasland-Beveren wacht mee in spanning af, want het is op zoek naar een precedent om zelf niet uit 1A te moeten degraderen.

