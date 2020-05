FBI onderzoekt nieuwe case van Afro-Amerikaanse man die sterft bij politie-arrestatie

Het Amerikaanse onderzoeksbureau FBI onderzoekt de dood van een 40-jarige Afro-Amerikaan die stierf bij een arrestatie in de staat Minnesota. Op het internet gaan beelden rond van de man die door een agent in een verstikkende wurggreep wordt gehouden.

In Minneapolis, een stad in de Amerikaanse staat Minnesota, is een Afro-Amerikaanse man overleden bij een politie-arrestatie. George Floyd, een veertiger, zat volgens de politierapporten onder invloed van drank op het dak van een auto. Toen de ordediensten hem vroegen van het voertuig weg te stappen, weigerde Floyd en verzette hij zich tegen de agenten die er uiteindelijk in slaagden hem in de boeien te slaan.

Eenmaal tegen de grond gewerkt knielde een agent op zijn nek. Volgens getuigen zou Floyd daarop enkele keren luidop ‘I can’t breathe!’ en ‘don’t kill me!’ hebben geroepen. Pas toen Floyds neus begon te bloeden en omstaanders de agent aanmaanden te stoppen, haalde hij zijn knie van zijn nek. Het slachtoffer werd bewusteloos afgevoerd met een ambulance maar overleed kort daarop. De FBI laat weten een onderzoek te starten naar wat er precies gebeurd is tijdens de arrestatie, maar onthoudt zich van verdere commentaar.

De burgemeester van Minneapolis, Jacob Frey, reageert geschokt op wat er in zijn stad gebeurde. 'Ik geloof dat hetgeen ik gezien heb, verkeerd op elk niveau is', zei Frey op een persconferentie. 'Zwart zijn in Amerika mag geen doodstraf zijn!'

Vandaag liet Frey ook weten dat vier agenten in navolging van de arrestatie ontslagen zijn.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated.



This is the right call. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020

Niet de eerste keer

Het voorval doet in elk geval sterk denken aan de dood van Eric Garner, een Afro-Amerikaanse man die in 2014 op soortgelijke manier overleed nadat hij meerdere keren ‘I can’t breath’ had geroepen naar de agenten die hem in knelhouding hielden. Daarop ontstond groot sociaal protest waarbij de woorden ‘I can’t breath’ uitgroeiden tot de slogan van een beweging die extreem politiegeweld tegen Afro-Amerikaanse burgers aan de kaak stelt. Begin dit jaar nog kwam een andere jonge Afro-Amerikaan om het leven toen hij al joggend “verward” werd met een inbreker. Een vader en zijn zoon onderschepten de jongen met hun pick-up en schoten hem dood.

Dodelijk geweld tegen zwarte Amerikanen is sinds de vrijspraak van George Zimmerman, een blanke burgerwachter die een jonge Afro-Amerikaan Trayvon Martin in zijn voortuin doodschoot, een zeer levendig thema in de VS. In navolging van de zaak Zimmerman ontstond de BlackLivesMatter-beweging. In de zeven daarop volgende jaren waren gevallen van buitensporig en soms zelfs dodelijk (politie)geweld tegen Afro-Amerikaanse burgers legio.