Cultuursector wil herstarten, maar mag niet: 'Het steekt, ja'

De coronacrisis legde in een klap de hele cultuursector lam. Veel artiesten zitten zonder inkomen. Op welke manier raken we hier weer uit?

Iedereen in de cultuursector staat te trappelen om weer aan het werk te gaan. Om op te treden, desnoods voor dertig personen. Maar het mag niet. En als het wel zou mogen: optreden voor zo’n klein publiek brengt te weinig op om ervan te kunnen leven. Cultuurredacteur Geert Sels vertelt hoe hard de coronacrisis is ingeslagen in de culturele wereld. Wim Opbrouck praat erover mee als ervaringsdeskundige.

