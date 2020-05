Speeltuinen morgen weer open voor -13-jarigen

Vanaf morgen mogen openbare speeltuinen weer open. Al ligt de leeftijdsgrens wel op twaalf jaar en mogen lokale overheden nog altijd zelf bepalen of ze openen.

Uw kroost kan zich vanaf morgen weer uitleven in menig Vlaams speeltuin. Heel wat openbare speeltuinen zullen immers de deuren weer mogen openen. Dat bevestigt het Crisiscentrum vandaag nogmaals.

Maximaal 20

Voorlopig ligt de leeftijdsgrens wel op twaalf jaar en mogen lokale overheden zelf bepalen of ze bepaalde parken en speeltuigen toegankelijk maken. De stad Antwerpen laat in een persbericht alvast weten dat ze haar 230 speeltuinen allemaal opnieuw opent.

Ouders die met hun kinderen meekomen, moeten de gebruikelijke anderhalve meter afstand bewaren. Grotere speeltuinen mogen maximaal twintig mensen tegelijkertijd toelaten. Ook speeltuinen in natuurparken of op private grond mogen weer open gaan. Uitbaters moeten hier wel een oogje in het zeil houden of de regels worden nageleefd.

Binnenspeeltuinen mogen voorlopig nog niet openen.

VVSG tevreden

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten reageert tevreden. ‘Dat was ook onze vraag: kinderen moeten kunnen spelen, en zeker voor gezinnen die klein behuisd zijn en/of geen tuin hebben is een speeltuin een verademing’, zegt woordvoerster Nathalie Debast. ‘Het is belangrijk dat mensen de regels kennen en respecteren, we raden gemeenten aan hier goed over te communiceren. Het kan niet de bedoeling zijn dat gemeenten aan iedere speeltuin een permanente opzichter moeten plaatsen.’