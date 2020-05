Ook Kroaten Borna Coric en Marin Cilic doen mee aan toernooi van Novak Djokovic

Na de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3), de Duitser Alexander Zverev (ATP-7) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-19) heeft ‘s werelds nummer een Novak Djokovic ook de Kroaten Borna Coric (ATP-33) en Marin Cilic (ATP-37) weten te strikken voor zijn “Adria Tour”. Dat maakte de vrijdag 33 jaar geworden Serviër dinsdag bekend.

Omdat de ATP Tour tot eind juli stil ligt, organiseert Djokovic zelf maar een toernee in de Balkanlanden, die door de coronapandemie relatief gespaard bleven. In vier toernooien nemen telkens acht spelers het tegen elkaar op. In twee groepen van vier strijden ze om een finaleplek. De sets zullen naar vier, in plaats van zes, gewonnen games gaan. De rondreis van Djokovic start op 13 en 14 juni in de Servische hoofdstad Belgrado, op 20 en 21 juni wordt er in het Kroatische Zadar gespeeld, op 27 en 28 juni in een nog te bepalen plaats in Montengro en op 3 en 4 juli in het Bosnische Banja Luka. Daar volgt op 5 juli dan nog een demonstratiepartij tussen Djokovic en de Bosnische nummer een Damir Dzumhur (ATP-107).

Het deelnemersveld is nog niet compleet, maar op een clash tussen de grote drie moet niet gerekend worden. “Roger Federer (ATP-4) heb ik niet uitgenodigd omdat hij nog herstelt van een knieblessure”, verklaarde Djokovic. “En Rafael Nadal (ATP-2)? Tja, ik zou hem kunnen bellen, maar denk niet dat hij gaat willen komen.”

Onlangs haalde Djokovic zich de woede van Nadal op de hals door te zeggen dat hij zal weigeren om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren, ook als de ATP dat zou eisen. ““Als de ATP en ITF straks willen dat spelers gevaccineerd worden, dan geldt dat ook voor Djokovic”, fulmineerde Nadal. “Als hij tenminste op topniveau wil blijven spelen.”