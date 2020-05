Onrustwekkende verdwijning in Antwerpen: twee minderjarige meisjes vermist

De Antwerpse politie is op zoek naar twee minderjarige meisjes die sinds maandagnamiddag vermist zijn. Ze spreekt van een onrustwekkende verdwijning.

Aya Talhi (13) en Aya El Ouakili Zaidi (12) werden het laatst gezien in de omgeving van het metrostation Plantin, nadat ze met elkaar hadden afgesproken in de omgeving van de Meir.

‘Tussen 16.30 en 17 uur zouden ze terug thuis zijn’, aldus de politie. ‘Tot op heden heeft niemand nog iets van de meisjes vernomen.’

De politie is op zoek naar getuigen die de meisjes gezien hebben of weten waar ze verblijven. Er is ook een persoonsbeschrijving verspreid.

De lokale recherche is op zoek naar twee minderjarige meisjes. AYA TALHI en AYA EL OUAKILI ZAIDI verdwenen gisteren in de omgeving van het metrostation Plantin. Bel naar het gratis nummer 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu als jij meer info hebt. https://t.co/K5h12uuJFy pic.twitter.com/lvbFJiQ6V4 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) May 26, 2020

Aya Talhi is 1,69 meter groot en heeft zwarte ogen. Ze is slank gebouwd en heeft zwart lang haar. Op het moment van haar verdwijning droeg het meisje een bronskleurige broek, een wit T-shirt en witte trui, witte sportschoenen van het merk Nike en oorbellen. Aya El Ouakili Zaidi is 1,70 meter groot en is normaal gebouwd. Ze heeft bruine ogen en bruin lang haar. Zij droeg op het moment van haar verdwijning een blauw hoofddoek, een trainingsvest van Nike en een trainingsbroek van Adidas met zwarte en rode strepen.

Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie op 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.