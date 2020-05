Groen en SP.A noemen bosuitbreidingsplannen Demir ‘onmeetbaar’

Volgens oppositiepartijen Groen en SP.A zijn de bosuitbreidingsplannen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet meetbaar. Ze valt immers binnen de foutenmarge van de bosinventaris, klinkt het.

In het Vlaams regeerakkoord dat vorig jaar afgeklopt werd, maakte de coalitie zich sterk extra bos te creëren om zo meer koolstof op te slaan. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir kondigde deze week alvast de eerste 4.000 hectare aan. Vlaanderen en de lokale overheden nemen daarvoor de helft van de oppervlakte voor hun rekening. De andere helft is werk voor natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen en private eigenaars. Zo krijgen ook zij hun deel van de 122 miljoen die door Vlaanderen werd besteed.

Maar over die som blijkt toch onduidelijkheid te zijn. Volgens SP.A-parlementslid Bruno Tobback is in de begrotingsdocumenten slechts sprake van 50 miljoen euro. ‘Het is dus maar de vraag waar de minister het overige geld zal halen.’

Bosinventaris

Tobback vindt het plan een vooruitgang tegenover het vorige beleid onder Schauvliege (CD&V), maar mist toch nog enkele punten. ‘De waardevolle bossen zijn hiermee nog steeds niet geïdentificeerd’, zegt hij. ‘We hebben 12.000 hectare kwetsbaar bos dat niet noodzakelijk in groen gebied ligt.’ De Boskaart, die ook de versnipperde stukken bos moest beschermen, werd eind 2018 immers weer ingetrokken.

Voor het berekenen van het aantal hectare bos in Vlaanderen, wordt gekeken naar de Bosinventaris. Maar die schiet tekort als nulmeting, vinden zowel SP.A als Groen. ‘Volgens de inventaris telt Vlaanderen nu 138.000 hectare bos’, zegt Mieke Schauvliege van Groen. ‘Na de uitbreiding zou dat 142.000 moeten zijn, maar dat valt binnen de foutenmarge. Er wordt ook niet nagegaan wat er intussen gekapt wordt.’