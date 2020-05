JK Rowling publiceert nieuw werk: sprookje voor kinderen in lockdown

JK Rowling – De Britse schrijfster van de Harry Potterboeken – heeft de eerste hoofdstukken van een nieuw sprookje online gepubliceerd. Het verhaal over het monster Ickabog moet kinderen in lockdown wat extra verstrooiing bieden.

De eerste delen van The Ickabog, een allegorie over waarheid en machtsmisbruik, verschenen vandaag gratis online op theickabog.com. Daar mogen we tot 10 juli elke weekdag nieuwe hoofdstukken verwachten.

Het verhaal speelt zich af in het denkbeeldige Cornucopia en gaat over een woest monster dat over uitzonderlijke krachten beschikt en kinderen verslindt.

Rowling kreeg het idee voor de Ickabog toen ze de Harry Potterboeken schreef en was aanvankelijk van plan het verhaal te publiceren na Harry Potter en de relieken van de dood, het laatste deel van de zevendelige reeks over de tovenaarsleerling. Het manuscript belandde echter op haar zolder en lag daar jaren stof te vergaren.

‘Ik kreeg het idee een tiental jaar geleden en het is dus geen reactie op wat vandaag in de wereld gebeurt’, zegt Rowling, die het verhaal de voorbije weken afwerkte. ‘Ik heb beslist The Ickabog gratis online te publiceren zodat de kinderen in lockdown of kinderen die in deze vreemde tijden weer naar school beginnen te gaan het kunnen lezen.’

Wedstrijd

Op de site staan geen illustraties en dat is geen toeval: er is een wedstrijd waarbij jonge lezers tekeningen mogen insturen. De winnende inzendingen worden opgenomen in het (gedrukte) boek dat in november gepubliceerd wordt. Voorlopig kunnen alleen lezers uit het VK, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, India, de VS en Canada deelnemen, maar binnenkort zouden daar andere landen bijkomen.

Opbrengsten van het werk gaan naar projecten en organisaties die mensen getroffen door de corona-epidemie bijstaan.