Nieuwe designer aan boord bij Louis Vuitton

Het creatieve team van het Franse modehuis Louis Vuitton is weer wat groter. Johnny Coca, tot voor kort creatief directeur bij het Britse Mulberry, zal er zich voortaan ontfermen over de handtassen. Dat meldt Women's Wear Daily.

Johnny Coca gaat vanaf dinsdag 2 juni aan de slag en zal deel uitmaken van het team van creatief directeur Nicolas Ghesquière, die verantwoordelijk blijft voor de dameslijn van Louis Vuitton. De Spanjaard Coca zal zich toeleggen op het ontwerpen van luxueuze handtassen en spraakmakende stuks. Volgens Delphine Arnault, vice-president bij Louis Vuitton, zal de komst van Coca 'de creatieve energie en innovatiedrang van het modehuis nog versterken'.

Voor Coca is het ook een terugkeer naar het modehuis waar hij in 1996 zijn carrière als accessoireontwerper startte, vers van de schoolbanken. Coca ontwierp initieel etalages voor Louis Vuitton, maar droomde intussen van zijn eigen handtassen die hij in de etalages zou plaatsen. Hij kon toenmalig ceo Yves Carcelle overtuigen om zijn schetsen te bekijken, en zijn carrière als accessoire-ontwerper was gelanceerd.

In 2000 maakte hij de overstap naar Céline, toen nog onder de creatieve leiding van Michael Kors, vier jaar later ging het richting het Zwitserse Bally om in 2010 opnieuw bij Céline te belanden, deze keer samen met Phoebe Philo. Hij ontwierp er onder meer de populaire Trapeze en Trio-handtassen. In 2015 werd Coca aangeduid als creatief directeur bij het Britse Mulberry.