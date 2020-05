De zeebodem heeft heel wat geheimen, en dat is ook voor mariene biologen nog steeds zo. Een groep wetenschappers zag afgelopen vrijdag een onderwatertornado, iets wat ze nog nooit eerder zagen. Bekijk het in de video hierboven.

Een van de wetenschappers noemt de waterhoos een ‘bentische tornado’. Een bentische storm is het ontstaan van golven onder het wateroppervlak, waardoor er turbulentie op de zeebodem komt. Het is niet bekend hoe de tornado ontstaan is. Aanvankelijk dachten de wetenschappers dat hun duikboot, de SuBastian, voor de turbulentie zorgde, maar het is niet duidelijk of dat effectief het geval was.