Schalke 04 moet middenvelder Suat Serdar rest van seizoen missen

Schalke 04 moet Suat Serdar de rest van het seizoen missen. De 23-jarige international raakte afgelopen weekend in het duel met Augsburg geblesseerd aan de linkerknie. Volgens trainer David Wagner gaat de revalidatie van de middenvelder drie à vier maanden in beslag nemen.

Schalke 04, dat al negen duels op rij niet meer heeft gewonnen, speelt woensdag tegen Fortuna Düsseldorf. “Als we onszelf niet in de problemen willen brengen moeten we winnen”, zegt Wagner.

Bij Schalke 04 voetbalt Benito Raman.

