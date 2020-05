Kringwinkels overstelpt met goederen: ‘Wacht nog even met spullen brengen als het kan’

Verschillende Kringwinkels in Vlaanderen kunnen de spullen die de voorbije weken werden binnengebracht niet langer stockeren. Velen roepen dan ook op om even te wachten met spullen binnenbrengen.

We hebben tijdens de lockdown massaal opgeruimd en dat hebben de Kringwinkels geweten. Sinds de heropening op 11 mei worden verschillende vestigingen ‘overspoeld’ met goederen. Zo krijgen de Kringwinkels in Antwerpen dagelijks meer dan het dubbel aantal kilo’s binnen als tijdens dezelfde periode vorig jaar. ‘Normaal gezien krijgen wij dagelijks 1.500 kilogram goederen binnen. Nu loopt dit op tot meer dan 3.500 kilogram per dag’, verduidelijkt Louise Vrints, marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen.

De Kringwinkels zijn blij met de toevloed aan spullen, maar hebben te weinig ruimte om ze te stockeren en te weinig tijd om alles te verwerken. Alle goederen moeten immers eerst gesorteerd, proper gemaakt en eventueel hersteld worden in een magazijn. ‘Doordat mensen niet te dicht op elkaar kunnen werken draaien we nu nog steeds niet op volle bezetting en hebben we handen te kort om alles te verwerken‘, aldus Vrints. Bovendien zitten alle beschikbare opslagplaatsen tjokvol.

Daarom zal het voorlopig niet langer mogelijk zijn om nog spullen te doneren op zaterdag, veruit de drukste dag van de week. ‘Dat is een drastische, maar broodnodige beslissing. De vorige weken kregen winkels hun poort aan het einde van de dag amper nog toe door de massa aan goederen.’

Algemene tendens

Het probleem beperkt zich niet tot Antwerpen. ‘Het is een algemene tendens’, bevestigt Joren Verschaeve, beleidsmedewerker bij Herwin, de koepel voor sociale circulaire ondernemers waaronder ook de Kringwinkels vallen. ‘Bij de heropstart hebben we klanten opgeroepen om nog wat te wachten met spullen binnenbrengen, wat de eerste week ook goed werd opgevolgd. Maar sinds vorige week is de drukte wel toegenomen, en zien we een enorme toestroom van goederen.’

‘Mensen hebben tijdens de quarantaine grondig opgeruimd, maar ook heel bewust spullen aan de kant gehouden die nog een tweede leven verdienen, en dat is een goede zaak’, benadrukt Verschaeve. Maar het kan dus geen kwaad om via de website of Facebook-pagina te controleren of uw lokale Kringwinkel momenteel wel zit te wachten op uw spullen. Die zoeken overigens ook zelf naar oplossingen.

‘We hebben weet van heel wat Kringwinkels die de lokale besturen aanspreken in hun zoektocht naar extra opslagruimte’, aldus Verschaeve. ‘Ook de Vlaamse overheid roepen we op om tijdelijk extra ondersteuning te bieden aan onze sector. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er nergens spullen verloren gaan, wat goed is voor het klimaat en onze samenleving. Door de impact van corona is er meer dan ooit nood aan kwalitatieve en betaalbare goederen.’

Reservatiesysteem

Het stadsbestuur van Aalst gaf alvast gehoor aan de oproep tot extra opslagruimte. ‘We hebben van de stad Aalst aan onze winkel extra magazijnruimte en openbare parkeerplaatsen gekregen’, zegt Ilse Top, woordvoerster voor De Kringwinkel Stroom, dat naast Aalst ook de Kringwinkels in Lede en Sint-Lievens-Houtem coördineert.

Op al deze locaties werd ook een online reservatiesysteem met tijdsloten ingevoerd om te helpen met de toestroom van goederen, ‘en dat verloopt zeer vlot’, aldus Top. Voorlopig worden ook mensen die opdagen zonder reservatie nog geholpen, wanneer er ruimte vrij is. ‘Maar in de toekomst zouden we het wel strikter maken en enkel op afspraak nog toestaan.’