Brits regeringslid stapt op uit ongenoegen met topadviseur Johnson

Douglas Ross, een Britse onderminister in de regering van Boris Johnson, heeft zijn ontslag ingediend. Hij vindt dat Johnsons topadviseur Dominic Cummings ontslag moet nemen, na een ongeoorloofde verplaatsing van 400 kilometer tijdens de lockdown.

Douglas Ross, de onderminister voor Schotland, heeft zijn ontslag aangekondigd, na een woelige week in de Britse politiek.

Aanleiding is de verplaatsing die Dominic Cummings vorige maand maakte. Johnsons’ speciale adviseur’ was samen met zijn vrouw en zoon vanuit Londen naar het noorden van Engeland, 400 kilometer verder, gereden om daar bij zijn ouders uit te zieken. Cummings en zijn vrouw hadden ernstige coronaklachten en vonden geen opvang voor hun vierjarig kind. Cummings overtrad met die verplaatsing de strenge lockdownregels die hij zelf mee had opgesteld.

Cummings weigerde ondanks felle kritiek maandag op te stappen. Hij verdedigde zijn verplaatsing. ‘Neen, ik heb geen spijt van wat ik gedaan heb. En ja, ik denk dat ik me redelijk heb gedragen’, zei hij gisteren in Downing Street.

Die uitleg volstaat niet voor Ross. ‘Ik verwelkom de verklaring, maar ik heb moeite met bepaalde aspecten van de uitleg. Daarom heb ik ontslag genomen als minister.’

Volgens Ross wordt Cummings’ kijk op zijn lockdowntrip niet door de meerderheid van het volk gedeeld. ‘Ik heb kiezers die geen afscheid konden nemen van hun dierbaren, families die niet samen konden rouwen, mensen die geen zieke familieleden bezochten omdat ze de leiding van de regering volgden. Ik kan hen niet te goeder trouw vertellen dat ze het allemaal bij het verkeerde eind hadden en dat een hoge adviseur van de regering gelijk had.’