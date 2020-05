Opnieuw bomen vernield: ‘Zeker niet door kinderen’

Nadat in natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout bomen werden vernield met een kettingzaag, werd ook het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren slachtoffer van vandalen. Meer dan 150 jonge eikenbomen zijn er afgeknakt.

Boswachter Reinhart Cromphout stelde maandag zelf de schade vast, nadat een wandelaar op Facebook foto’s had geplaatst van de afgeknakte bomen. In het provinciaal domein Den Blakken werden 151 bomen vernield, in het aanpalende domein de warandeduinen nog eens drie. ‘De scheuten zullen nog wat groeien, maar het zullen nooit volwaardige bomen worden’, zegt Cromphout aan De Standaard. ‘Ze hebben een achterstand tegenover de andere bomen en zullen een tekort aan licht hebben.’

Niet het werk van kinderen

Het is volgens Cromphout duidelijk dat dit niet het werk is van kinderen. ‘De scheuten werden afgeknakt op een hoogte van anderhalve meter. Dat is het werk van jongvolwassenen of volwassenen, want men moet de bomen hoger dan anderhalve meter vasthouden om te kunnen afknakken. Zoiets vraag ook veel kracht.’

De vernielingen werden mogelijk ’s nachts aangebracht. ‘Door corona zijn er overdag veel wandelaars, en het duurt wel even voor je 150 bomen kan afknakken. Daarnaast maakt dat ook veel lawaai, overdag zou dat zeker opvallen.’ De vernielde bomen werden ’s ochtends opgemerkt. Aangezien het verboden is om ’s nachts af te zakken naar het domein Den Blakken, gaat het volgens Cromphout dus om een dubbele overtreding.

Geen kopieergedrag

Cromphout denkt niet dat de schade te wijten is aan kopieergedrag uit Oud-Turnhout. ‘Er is sprake van coronaverveling’, denkt hij. ‘Jongeren weten niet meer wat gedaan ’s avonds. We vinden ’s ochtends ook veel meer zwerfvuil dan anders, en achtergelaten kampvuurtjes.’

Er werd een pv opgesteld en het Agentschap Natuur en Bos is een onderzoek gestart. De daders zullen bovenop een boete ook moeten betalen voor de schade.

Cromphout gaat in samenwerking met de politie meer toezicht houden in de gebieden. De boswachter vraagt aan de burgers om alert te zijn en verdachte situaties te melden bij de lokale politie.