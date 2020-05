Brantano-moeder FNG vraagt nu al tot eind dit jaar uitstel aan obligatiehouders

De FNG Group, eigenaar van onder meer Brantano, Miss Etam en CKS, vraagt zijn obligatiehouders nu al tot eind december om uitstel van betaling. De groep zit verstrikt in een schuldenberg waarvan het de vraag is of ze er nog uitgeraakt.

De FNG Group, de grootste Belgische fashion retailer met 3.500 werknemers en een omzet van ruim 600 miljoen, komt nu al in anderhalve maand tijd voor de derde keer met een nieuwe vraag om uitstel aan zijn obligatiehouders. De constante is dat telkens meer of langer uitstel van betaling gevraagd wordt.

In een nieuw persbericht vraagt FNG Group nu een standstill tot 31 december van dit jaar. Twee weken geleden mikte FNG nog op drie maanden genade voor alle obligatieprogramma’s. Maar ‘alle’ blijkt nu te betekenen vijf obligatieprogramma’s, exclusief de Scandinavische obligatielening.

Die vijf zijn goed voor 75 miljoen euro obligatieschuld. Begin mei was nog sprake van het aanpassen van twee obligatieprogramma’s.

Overname postorderbedrijf

Het feit dat geen melding wordt gemaakt van de obligatielening in Zweedse kroon, de grootste obligatielening van alle FNG-obligaties, zou niet betekenen dat ook daar geen ‘traject’ aan de orde is om de continuïteit van de groep te verzekeren, luidt het.

De Zweedse obligatielening bedraagt zo’n 1,5 miljard kroon of circa 140 miljoen euro en loopt tot 25 juli 2024. Het gaat om de lening die in juli vorig jaar werd uitgegeven om de overname van het voormalig postorderbedrijf Ellos uit Zweden te financieren. Die obligatielening is echter in tegenstelling tot de andere vijf gewaarborgd. Het zou om aandelen FNG Group gaan en niet om de aandelen van de Scandinavische dochter. De coupon van de lening is 6,75 procent plus de driemaandelijkse Stibor-rente.

Aparte stemrondes

Voor elk obligatieprogramma zullen de obligatiehouders moeten stemmen over het verzoek tot genade. Een eerste stemronde voor twee obligatieprogramma’s was voorzien op 19 mei maar toen werd het quorum niet gehaald. De bijeenkomsten van obligatiehouders zijn voorzien op 11 juni en 26 juni.

De obligatieprogramma’s van FNG zijn telkens uitgegeven door een andere FNG-entiteit. Het doet denken aan een soort kaartenhuis van op elkaar gestapelde leningen. Een bloemlezing uit die structuren gaat als volgt: FNG, FNG International Holding, FNG Benelux Holding, FNG Group, FNG Nordic. De totale schuld van FNG bedraagt zo’n 600 miljoen waarvan de helft bankschulden.

Bij FNG is het ook nog altijd wachten op de uitkomst van het onderzoek naar de boekhouding over 2018. De beurswaakhond FSMA vraagt al sinds augustus vorig jaar om meer uitleg over hoe de winst tot stand kwam en wat de rol van sommige overnames en voorraadtransacties was.

Dat onderzoek, en het feit dat de raad van bestuur, in het ongewisse werd gehouden daarover was de directe aanleiding om begin mei ceo en co-stichter Dieter Penninckx naar de uitgang te duwen. Ondertussen is er al een rapport klaar over de boekhouding in 2018 maar het gaf aanleiding tot bijkomende vragen.

FNG staat niet alleen voor de uitdaging zo snel mogelijk klaarheid te brengen over het jaar 2018, ook op de audit over het boekjaar 2019 zit vertraging. Daardoor moest ook de aandeelhoudersvergadering uitgesteld worden.

Boekhouding is zwarte doos

Analisten zijn somber over de overlevingskansen van FNG dat een financiële schuld van zo’n 600 miljoen euro meesleurt. Het is duidelijk dat er daarnaast ook nog omvangrijke verplichtingen tegenover leveranciers uitstaan. De boekhouding van FNG is voor de buitenwacht een zwarte doos door gebrek aan cijfers.

Het zakenmodel van FNG bestond er jarenlang in om in een moeilijke sector probleembedrijven over te nemen met geleend geld. Via synergieën moest dat gekneed worden tot een winnend verhaal. Naast een aantal families engageerde ook de Vlaamse overheidsholding PMV zich zwaar in dit dossier.

Een nieuw zakenplan moet alle schuldeisers, waarin de banken, obligatiehouders en PMV belangrijke partijen zijn, overtuigen zich achter een doorstart te scharen.