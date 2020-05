Antwerp vecht dubbele rol bondsvoorzitter aan bij Uefa

Antwerp wil de dubbele rol van Mehdi Bayat aan de kaak stellen. Bij de Great Old vinden ze het niet kunnen dat Bayat zijn job als voorzitter van de KBVB blijft combineren met die van algemeen directeur van Charleroi. Antwerp stapt hiervoor met een klacht naar de Uefa.

Antwerp stapt naar de Uefa om het misbruik van de machtspositie van Mehdi Bayat aan te klagen. Er is ook sprake van belangenvermenging volgens de club. ‘Dit kunnen we toch niet meer toelaten. Bondsvoorzitters en voorzitters van de Pro League mogen geen binding meer hebben met een club’, zei Antwerp-directeur Luciano D’Onofrio begin mei al in een interview met Het Nieuwsblad.

Bayat zat mee aan tafel op de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei, toen de beslissing over de stopzetting van de competitie definitief werd. Antwerp is met Charleroi verwikkeld in een strijd voor een ticket voor de Europa League.‘Onze bondsvoorzitter kan mee beslissen terwijl zijn club middenin de discussie zit. Want voor Charleroi gaat het over een rechtstreeks ticket voor de Europa League. Natuurlijk wil die de competitie stoppen’, zag D’Onofrio de bui toen al hangen. Nu stapt Antwerp dus naar de Uefa met een officiële klacht.

Ook klacht bij mededingingsautoriteit

De verontwaardiging van Antwerp kreeg navolging van Waasland-Beveren, Virton en Roland Duchâtelet. Zij dienen een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Na de Algemene Vergadering van de Pro League voelden een aantal clubs zich bij de stemming zwaar onder druk gezet. De investeerders vragen om eerlijke concurrentie en zijn de achterkamerpolitiek beu en hiervoor stappen ze naar het BMA. Ook willen ze paal en perk stellen aan de dreigementen over de inhoudingen van gelden door de Pro League.