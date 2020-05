Stanley Ho, de zakenman die in Macau een casino-imperium uitbouwde dat Las Vegas overtrof, is dinsdag overleden. Dat heeft zijn familie gemeld. Ho werd 98 jaar en ging pas in 2018 met pensioen.

Stanley Ho, 'de gokkoning', is dinsdag op 98-jarige leeftijd gestorven in een ziekenhuis in Hongkong. Zijn gezondheid ging al een paar jaar achteruit.

Ho werd een selfmade man genoemd. In ...