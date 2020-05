Chique meubelzaak Cassina trekt weg uit Louizalaan

De chique meubelzaak Cassina op de Brusselse Louizalaan sluit na 45 jaar de deuren. Eigenaar Dominique Rigo hekelt het mobiliteitsplan en trekt daarom definitief naar Ukkel.

Dominique Rigo, architect van opleiding, installeerde zich in 1974 in een herenhuis op de Brusselse Louizalaan om er Italiaanse en Scandinavische designmeubels te verkopen. Hij introduceerde in zijn hedendaagse meubelzaak klinkende merknamen zoals Knoll, B&B Italia, Artemide en Ligne Roset in België. In 2011 ging hij in zee met het Italiaanse designmerk Cassina, om de eerste flagshipstore op Belgische bodem te openen. Een ander deel van de winkelruimte werd ingericht als Vitrapoint.

Maar na meer dan 45 jaar trekt Rigo - die vandaag in het bedrijf wordt bijgestaan door zijn twee dochters - nu een streep onder dat verhaal: hij brengt vanaf 30 september alle merken onder in zijn tweede, ruimere showroom in de Stallestraat in Ukkel. De winkel op de Louizalaan houdt ook nog de komende weken uitverkoop.

Als reden voor het vertrek uit de Louizalaan verwijst Rigo onder meer naar het beleid van de afgelopen jaren in onze hoofdstad, dat volgens hem te weinig aandacht heeft voor handelaren. Dat Brussel de auto steeds minder ruimte gunt ten behoeve van fietsers en voetgangers, steekt ook. Het jaagt volgens hem de klanten weg naar winkels in de rand rond Brussel.

‘Je mag met de step, te voet en met de fiets nog makkelijk de stad in. Maar mijn klanten komen geen kast kopen met de step, begrijpt u’, licht Rigo zijn beslissing toe aan stadskrant Bruzz. Nochtans kunt u ook vandaag nog steeds probleemloos met de auto tot helemaal aan de winkel rijden en is er op de tussenberm voldoende parking voorzien.

Door de beslissing van Rigo verdwijnt zo wel de enige flagshipstore van Cassina in België. Ook het Italiaanse designmerk Kartell sloot vorig jaar zijn enige Belgische flagshipstore in de Dansaertstraat.