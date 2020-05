Minder dan 200 besmettingen, alle trends blijven dalen

Uit de jongste cijfers van Sciensano blijkt dat er de afgelopen 24 uur 198 nieuwe covid-19-gevallen gerapporteerd zijn. Er werden iets meer ziekenhuisopnames gerapporteerd, maar alle trends blijven dalen.

Het totale aantal gerapporteerde besmettingen in ons land staat op 57.455. Er verdwenen 85 serologisch positieve gevallen uit de statistieken van de nieuwe infecties. Serologisch positieve gevallen wijzen op een infectie uit het verleden. De positieve PCR-tests wijzen daarentegen op een nieuwe infectie. De trend van het aantal besmettingen is dalend en neemt af met 4 tot 5 procent per dag.

De ziekenhuizen namen de afgelopen 24 uur 39 nieuwe patiënten op, in totaal liggen 1.302 mensen in het ziekenhuis met covid-19. Op intensieve zorg liggen 249 patiënten, dat is een daling met 2. Sinds 15 maart werden 15.320 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, dat is een stijging met 23 de afgelopen dag. Het aantal opnames daalt met 3 tot 4 procent per dag, op intensieve zorg daalt de trend met 5 procent per dag.

In totaal telt ons land 9.334 aantal sterfgevallen als gevolg van covid-19. De afgelopen 24 uur kwamen er 23 doden bij. Dat is het laagste aantal gerapporteerde overlijdens sinds 23 maart. Er vielen twaalf doden in Vlaanderen, zeven in Wallonië en vier in Brussel. Positief is dat de cijfers met 7 tot 9 procent per dag afnemen.

Er werden de afgelopen 24 uur 7.337 tests gerapporteerd, waarvan 6.652 door klinisch labs en 685 door het federaal testplatform. Er komen in ons land nog nieuwe besmettingen bij, maar de algemene trends dalen. Het Nationaal Crisiscentrum raadt iedereen aan om de maatregelen zo veel mogelijk te blijven volgen:

- Blijf thuis als u ziek bent en neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts

- Herlees de aanbevelingen en volg deze. Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren te beschermen.

Op de persconferentie gisteren herhaalde viroloog Steven Van Gucht het belang van de vijf basisprincipes.