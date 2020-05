Ook premier Wilmès wil alle kleuters terug naar school

Het zal vanaf 2 juni mogelijk worden om alle kleuters terug naar school te laten gaan. Vlaanderen had die maatregel al aangekondigd. Federaal wordt nu de weg vrijgemaakt.

Premier Sophie Wilmès (MR) wil nog deze week het ministerieel besluit over de coronamaatregelen aanpassen zodat het mogelijk wordt om alle kleuters opnieuw naar school te laten gaan. Zodra de federale regering daarover een gunstig advies heeft van de GEES-experts, kan de tekst worden aangepast. De volgende Nationale Veiligheidsraad is pas op 3 juni gepland. Om deze wijzigingen door te voeren, zal deze week nog een Overlegcomité of een elektronische Nationale Veiligheidsraad gehouden worden.

Vlaamse druk

De beslissing komt er nadat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vorige vrijdag deze versoepeling voor de scholen al aankondigde. Weyts overlegde daarover met de onderwijskoepels, de bonden en GEES-voorzitter Erika Vlieghe. Ook alle andere leerjaren in het lager en secundair wil Weyts vanaf 2 juni de kans geven om (deels) terug naar school te gaan. Vlaanderen zette op die manier zware druk op de Veiligheidsraad, maar maakte zich sterk dat het ook zonder groen licht van de Veiligheidsraad zijn plannen kon doorzetten. Het ministerieel besluit laat die ruimte inderdaad voor de lagere en secundaire scholen, maar nog niet voor de kleuterscholen. Dat wordt aangepast.

De aanpak van Vlaanderen leidde tot heel wat tandengeknars aan Franstalige kant. Vooral het beeld dat de Vlamingen de zaken krachtdadig zouden aanpakken terwijl de Walen met de voeten slepen, leidde tot ergernis. ‘De karikaturen werken op mijn zenuwen. De maatregelen in Vlaanderen en Wallonië zijn niet anders, wij hebben hier niet zitten afwachten’, zei Caroline Désir (PS), minister van Onderwijs voor de Franse Gemeenschap. Net als Weyts wil ze snel zo veel mogelijk kinderen weer naar school, maar niet zonder sluitend advies van de GEES. Volgens Désir is een verdere uitbreiding ook niet haalbaar als de afstandsregels voor kinderen niet eerst versoepeld worden. De drie gemeenschappen zijn daarover intussen in overleg met de experts.