OPROEP. Wat zijn uw ervaringen met telewerken?

Door de coronacrisis sloeg België massaal aan het telewerken. Kantoorgebouwen bleven leeg, thuis werden bureaus van onder het stof gehaald. Maar zullen we ook na deze crisis vaker thuis werken, of keren we liefst zo snel mogelijk terug naar de werkvloer?

Om daarvan een inschatting te maken, zoekt De Standaard ervaringen met telewerken. Wat waren voor u de grootste voor- en nadelen? Weegt vooral de gewonnen tijd die u niet in de file stond door, of mist u het sociaal contact?

We zoeken ook ervaringen van leidinggevenden. Hoe hebben zij de aansturing ervaren van collega’s die ze niet fysiek kunnen aanspreken? Was dat even efficiënt werken, of bleven taken onuitgevoerd liggen?

Deel uw ervaringen met ons, in een mail naar binnenland@standaard.be. Graag met vermelding van uw naam en uw telefoonnummer, zodat we u kunnen opbellen.