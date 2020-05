Kaboel wil dinsdag 900 Talibangevangenen vrijlaten

De Afghaanse regering wil dinsdag 900 talibangevangenen vrijlaten. Dat heeft een veiligheidsambtenaar bekendgemaakt. In Afghanistan geldt dinsdag een derde dag van een staakt-het-vuren dat zaterdag werd afgekondigd.

‘We zijn van plan (...) om vandaag 900 (talibangevangenen nvdr.) vrij te laten’, zei Javid Faisal, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad aan AFP. Een andere bron in die raad bevestigde dit. ‘De vrijlatingen komen er de komende weken’, luidde het.

De rebellen, die al wekenlang dodelijke aanvallen uitvoeren op de Afghaanse strijdkrachten, verrasten zaterdag door eenzijdig de strijd stop te zetten zodat hun medeburgers ‘in vrede en comfort’ het Suikerfeest konden vieren.

De Afghaanse president Ashraf Ghani accepteerde het aanbod onmiddellijk. Zondag lanceerde hij ‘een procedure voor de vrijlating van maximaal 2.000 talibangevangenen, in een gebaar van goede wil, als reactie op de aankondiging van een staakt-het-vuren van de taliban’, aldus zijn woordvoerder Sediq Sediqqi.

Volgens Javid Faisal werden de eerste 100 talibangedetineerden maandag vrijgelaten en zouden dagelijks 100 anderen worden gelost, tot het aantal van 2.000 zou zijn bereikt.

Taliban

Het land heeft nog maar sinds kort opnieuw een volwaardige regering. De oude rivalen Ashraf Ghani en Abdullah Abdullah, die zich na de jongste verkiezingen allebei hadden uitgeroepen tot president, hebben ­vorige week een akkoord over machtsverdeling gesloten. Dat betekent het eind van een maandenlange politieke ­impasse die alleen de extremistische rebellen van de ­taliban in de kaart speelde.

In Afghanistan woedt al ­decennia een bloedige oorlog tussen de door het westen gesteunde regering en de religieuze extremisten van de taliban. In februari kwamen de VS en de taliban overeen dat de Amerikanen geleidelijk hun troepen zullen terugtrekken uit Afghanistan. In ruil daarvoor moeten de taliban afzien van alle samenwerking met terreurnetwerken zoals Al-Qaeda, en met de Afghaanse regering onderhandelen over een vreedzame toekomst voor het land.