Magnette: ‘Vlaams partijen spreken over herfederaliseren gezondheidszorg’

Exact een jaar na de verkiezingen is er nog steeds geen sprake van een federale regering. Maar volgens PS-voorzitter Paul Magnette zorgde de coronacrisis voor heel wat verandering in de onderhandelingen. ‘Er zijn veel Vlaamse partijen die over het herfederaliseren van de gezondheidszorg praten, dat is nog nooit gebeurd.’

Magnette nam samen met zijn Vlaamse tegenhanger Conner Rousseau (SP.A) het heft in handen, samen bliezen ze als socialistische tandem midden mei de regeringsvorming nieuw leven in. Nu zegt Magnette op de RTBF dat ‘de situatie erger is dan velen beseffen, de electorale versnippering zorgt voor een moeilijke situatie’.

Sinds een week houden Magnette en Rousseau gesprekken met verschillende voorzitters van politieke partijen. ‘Sommigen zeggen dat er zich een nieuwe wereld vormt door het virus’, zegt Magnette. ‘Er zijn veel Vlaamse partijen die over het herfederaliseren van de gezondheidszorg praten, dat is nog nooit gebeurd.’ Volgens Magnette staan zowel SP.A, Open VLD en Groen open voor het herfederaliseren van de gezondheidszorg, hij noemt dat een ‘belangrijk politiek feit’. N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde herfederaliseren eerder al ‘ondenkbaar’.

Daarnaast is er volgens de PS-voorzitter een grote eensgezindheid over de investeringen die nodig zijn in de gezondheidszorg. ‘Geen enkele partij heeft het nog over bezuinigingen in de gezondheidszorg, zelfs als ze het nog denken. Er is nood aan een enorme herfinanciering van die sector’, vindt hij.